Frontalzusammenstoß an Kreuzung in Waidbruck

Von: luk

Waidbruck – Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung der Staatsstraßen 12 und 242 bei der neuen Brücke in Waidbruck ereignet. Der Unfall passierte gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich.

Insgesamt waren sechs Personen in den Unfall verwickelt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Brixen gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Erstversorgung übernahmen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck. Für die Einsatzkräfte stellte vor allem das hohe Verkehrsaufkommen auf beiden Staatsstraßen eine besondere Herausforderung dar.

Neben der Feuerwehr standen auch der Rettungsdienst, die Carabinieri und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.