Frontalzusammenstoß in Villnöß fordert zwei Verletzte

Villnöß – In Villnöß hat sich am Montag gegen 7.40 Uhr in der Früh ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Auto sind bei der Kreuzung nach Teis frontal zusammengeprallt.

Zwei Personen wurden verletzt, beide stammen aus der Fraktion Pardell. Während ein 43-Jähriger erheblich verletzt wurde, kam eine 26-Jährige mit leichten Verletzungen davon, berichtet Alto Adige online.

Das Weiße Kreuz brachte die Verletzten ins Brixner Krankenhaus. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Teis.