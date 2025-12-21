Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frühmorgendlicher Verkehrsunfall im Grödental
Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht

Frühmorgendlicher Verkehrsunfall im Grödental

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 09:35 Uhr
unfall-groeden
FF Klausen
Schriftgröße

Von: fra

Klausen/Grödental – Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 2.15 Uhr auf der Staatsstraße im Grödental zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Tunnelwand. Im Fahrzeug befanden sich fünf Personen, von denen zwei vom Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Klausen zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die Freiwillige Feuerwehr Klausen übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und regelte den Verkehr, da die Straße während der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden musste. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch die zuständigen Behörden vor Ort. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt und der Einsatz beendet.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
35
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
27
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Luegbrücke: HGV zeigt sich positiv überrascht
Kommentare
25
Luegbrücke: HGV zeigt sich positiv überrascht
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 