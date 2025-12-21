Frühmorgendlicher Verkehrsunfall im Grödental

Von: fra

Klausen/Grödental – Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 2.15 Uhr auf der Staatsstraße im Grödental zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Tunnelwand. Im Fahrzeug befanden sich fünf Personen, von denen zwei vom Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Klausen zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die Freiwillige Feuerwehr Klausen übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und regelte den Verkehr, da die Straße während der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden musste. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch die zuständigen Behörden vor Ort. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt und der Einsatz beendet.