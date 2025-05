Fünfeinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung einer 15-Jährigen

Von: apa

Wegen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in einem leer stehenden Bürogebäude in Wien-Brigittenau und geschlechtlicher Nötigung einer 14-Jährigen ist ein 32-Jähriger Mittwochmittag am Landesgericht zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage hatte ihm zur Last gelegt, die 15-Jährige und ihre um ein Jahr jüngere Freundin gemeinsam mit einem 24-Jährigen in das illegal bewohnte Haus gelockt zu haben. Dort kam es zu Missbrauchshandlungen.

Die inkriminierten Vorgänge spielten sich in der Nacht auf den 26. Oktober 2024 in Räumlichkeiten in dem illegal bewohnten Haus ab. Die Mädchen hatten die beiden erwachsenen Männer, die sie bereits kannten, in das Gebäude begleitet – aus Sicht des Gerichts vermutlich deshalb, weil sie sich weitere Suchtmittel erwarteten. “Die hatten zu diesem Zeitpunkt schon Drogen intus”, stellte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Der 32-Jährige habe in weiterer Folge die 15-Jährige mit dem Umbringen bedroht und sie damit zur Duldung von Geschlechtsverkehr genötigt. Danach nahm er an der 14-Jährigen Handlungen vor, die den Tatbestand der geschlechtlichen Nötigung erfüllten, indem er sie mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffenattrappe einschüchterte.

Der 24-Jährige wurde vom Vorwurf freigesprochen, zur Vergewaltigung einen Tatbeitrag geleistet zu haben. Er wurde wegen sexueller Belästigung der 15-Jährigen zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Er hatte diese an der entblößten Brust betastet, nachdem diese vergewaltigt und vermutlich infolge der konsumierten Substanzen eingeschlafen war.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)