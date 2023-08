Einbrecher in Meran kurz nach der Tat festgenommen

Meran – Die Carabinieri haben in Meran in der Nacht auf Mittwoch einen polizeibekannten Mann festgenommen, der kurz zuvor einen Einbruch in ein Restaurant verübt hat.

Doch der Reihe nach: Der mutmaßliche Täter soll auf der Rückseite des Lokals ein Fenster aufgebrochen und ins Innere eingedrungen sein. Das Restaurant war zu diesem Zeipunkt bereits geschlossen.

Ein Passant hat allerdings verdächtige Geräusche gehört und die Notrufnummer 112 gewählt.

Den Ordnungshütern, die rechtzeitig am Ort des Geschehens eintrafen, gelang es, den Mann innerhalb weniger Minuten festzunehmen.

Der mutmaßliche Täter hat die italienische Staatsbürgerschaft. Die Beute konnte dem Besitzer ausgehändigt werden.