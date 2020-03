Fürsorgepflicht verletzt: Polizei verhaftet 54-Jährigen

Sterzing – Ein 54-jähriger Italiener, der sich an die Straßenpolizei in Sterzing gewandt hat, weil er auf der Autobahn eine Bauchtasche verloren hat, ist am vergangenen Sonntag verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungsbefehl vor. Er wurde in Untersuchungshaft überstellt.

Am Samstag hatte ein Polizeibeamter die Tasche bei der Raststätte Plose West gefunden. Nachdem er die nötigen Überprüfungen vorgenommen hatte, hatte er den Besitzer telefonisch kontaktiert.

Gleichzeitig stießen die Beamten auf den Vollstreckungsbefehl. Der 54-Jährige, der nicht in Südtirol ansässig ist, hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass die Straßenpolizei dahinter kommt, und wollte am Sonntag die Bauchtasche abholen.

Die Ordnungshüter setzten den Mann über die Sachlage in Kenntnis und überstellten ihn ins Bozner Gefängnis. Der Mann muss einen zehnmonatige Gefängnisstrafe abbüßen und eine Strafe von 650 Euro zahlen. Ihm wird die Verletzung der Fürsorgepflichten gegenüber der Familie vorgeworfen.