Gadertal: Tödlicher Arbeitsunfall im Wald

Abtei – In Abtei in Gadertal hat sich am Mittwoch ein tragischer Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person bei einem schweren Arbeitsunfall in der Zone Pradat im Wald ums Leben gekommen.

Im Einsatz standen die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Carabinieri und die Notfallseelsorge.