Ganz plötzlich: 15-Jährige schlagen Familienvater ins Gesicht

Attacke in Auer

Auer – Ivan Zancolò ist ehemaliger Carabiniere und Familienvater in Auer. Was er am Mittwochnachmittag erlebt hat, macht fassungslos. Zwei 15-Jährige haben ihn brutal angegriffen.

Der Mann saß in seinem Auto und wartete auf seine Tochter, die er von der Musikschule abholen wollte. Gegen 17.20 Uhr klopfte jemand gegen das Fenster. Zunächst klang alles ganz höflich und Zancolò ahnte nichts Schlimmes.

Als er die Scheibe herunterließ, schlugen ihm die 15-Jährigen ein paar Mal mit der Faust ins Gesicht und ergriffen anschließend die Flucht.

Als ehemaliger Carabiniere hatte sich der Mann nicht provozieren lassen. Er wählte den Notruf und beschrieb die Täter. Vorher war es ihm gelungen, die beiden zu mit seiner Kamera im Auto zu filmen.

In der Notaufnahme stellten die Ärzte ein Schädeltrauma fest. Gerechnet wird mit einer Genesungszeit von sieben Tagen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der Carabinieri war es in der Zwischenzeit gelungen, die beiden 15-Jährigen aufzuhalten und zu identifizieren. Offenbar hatte es sich bei dem Angriff um eine Art Mutprobe gehandelt.