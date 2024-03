Gasexplosion im Dolomitental: Mann [82] schwer verletzt

St. Martin in Thurn – Ein 82-jähriger aus St. Martin in Thurn liegt mit schweren Verbrennungen in einer Spezialklinik in Verona. Bereits am Samstag war es in der Küche seines Hofes zu einer Explosion gekommen. Diese ereignete sich vermutlich beim Wechseln der Gasflasche.

Aber erst am Sonntag hat der Mann bei seinen Nachbarn Hilfe geholt. Sie haben die Rettung alarmiert. Der Senior wurde zuerst vom Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites ins Bozner Krankenhaus geflogen und dann nach Verona verlegt.

Mehr dazu, lest ihr hier!