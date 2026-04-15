Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gefälschte Sprachzertifikate: Auch gegen zwei Ortspolizisten wird ermittelt
Ex-Wachmann im Hausarrest

Gefälschte Sprachzertifikate: Auch gegen zwei Ortspolizisten wird ermittelt

Mittwoch, 15. April 2026 | 11:08 Uhr
gericht bozen justiz
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Finanzpolizei dehnt ihre Ermittlungen zu gefälschten Sprachzertifikaten im Südtiroler Gesundheitswesen aus, zumal der Verdacht besteht, dass – abgesehen von Ärzten Krankenpflegern – noch weitere Personen davon profitiert haben könnten. 22 Angestellte im Südtiroler Sanitätsbetrieb sind unterdessen bereits entlassen worden.

Wie berichtet, wurde ein ehemaliger Wachmann des Bozner Krankenhauses am Freitag unter Hausarrest gestellt, weil er im Verdacht steht, gemeinsam mit weiteren Beteiligten über 40 gefälschte Zertifikate beschafft und an medizinisches Personal verkauft zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er für die aus Deutschland stammenden Dokumente jeweils rund 4.000 Euro verlangt haben. Dem 50-Jährigen droht unter anderem eine Anklage wegen Urkundenfälschung.

Nun wurde bekannt, dass zu den mutmaßlichen Kunden des Beschuldigten auch zwei Ortspolizisten aus Bozen zählen sollen. Auch gegen sie wird wegen Urkundenfälschung ermittelt, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Den Vorwürfen zufolge sollen die Ortspolizisten die gefälschten Sprachzertifikate bei den Landesämtern eingereicht zu haben, um sich den Zweisprachigkeitsnachweis zu erschleichen – eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an öffentlichen Wettbewerben und die Anstellung im öffentlichen Dienst.

Laut Ansa ermittelt die Finanzpolizei derzeit gegen rund 20 Personen. Dem ehemaligen Wachmann wird außerdem Erpressung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft habe er Kontakte genutzt, die er im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn im Spital geknüpft hat. Außerdem habe er die Tatsache ausgenutzt, dass die Betroffenen auf die Sprachzertifikate angewiesen gewesen seien, um weiterhin im Krankenhaus arbeiten zu können.

Im Rahmen einer Anhörung vor dem Untersuchungsrichter räumte der Mann einen Teil der Anschuldigungen zwar ein, den Vorwurf der Erpressung wies er jedoch zurück.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
95
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
63
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
61
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
50
Trump attackiert Papst Leo
Widerstand gegen Windpark am Brenner
Kommentare
37
Widerstand gegen Windpark am Brenner
Anzeigen
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Weingut Pföstl
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 