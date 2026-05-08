Geiselnahme in deutscher Bank vorbei

Von: APA/dpa

Die Geiselnahme in einer Bank in Sinzig im westdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist vorbei. Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte in der Filiale nur mehr zwei Menschen an, die unverletzt und vermutlich Opfer waren. Weitere Menschen seien nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagnachmittag. Die Exekutive war gegen 9.00 Uhr von der Tat informiert worden und rückte mit einem Großaufgebot an. Danach blieb die Lage für einige Zeit “statisch”.