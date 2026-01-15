“Gemeinsam aktiv”: Das Weiße Kreuz sucht Freiwillige

Von: mk

Bozen/Meran – Es geht um gemeinsame Zeit, Gesundheit, Bewegung und Lebensfreude: Für sein neues Begleitangebot „Gemeinsam aktiv“ sucht das Weiße Kreuz Freiwillige, welche ältere Menschen begleiten, ihnen Zeit schenken und gemeinsam mit ihnen aktiv bleiben möchten. Interessierte sind herzlich zu einem der Infotreffen in Bozen und Meran eingeladen.

„Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen gewinnen Angebote an Bedeutung, die Zeit, Zuwendung und persönliche Begegnung in den Mittelpunkt stellen. Das hat sich in unseren sozialen Diensten sehr deutlich gezeigt“, erklärt Alexander Schmid, der Präsident des Weißen Kreuzes. Obwohl die Begleitdienste des Weißen Kreuzes vergleichsweise junge Angebote sind, haben sie sich diese bereits fest etabliert – etwa in Krankenhäusern und Notaufnahmen.

Jetzt sollen die Begleitdienste mit „Gemeinsam aktiv“ auf den häuslichen Bereich ausgeweitet werden. Dazu sucht das Weiße Kreuz Freiwillige, welche ältere Menschen zuhause besuchen, aber auch gemeinsam mit ihnen etwas unternehmen und so Abwechslung in ihren Alltag bringen. Dabei entscheiden die Helferinnen und Helfer selbst, ob sie allein oder zu zweit einen oder mehrere Seniorinnen oder Senioren betreuen, oder ob sie die Besuche als Gruppe gemeinsam organisieren.

Derzeit ist der Aufbau von mehreren Gruppen im Großraum von Bozen und Meran geplant. Für Interessierte organisiert das Weiße Kreuz dort jeweils zwei Infotreffen. In Bozen finden sie am 15. Jänner um 15 Uhr und am 28. Jänner um 18.00 Uhr am Sitz des Landesrettungsvereins in der Lorenz-Böhler-Straße 3 statt, in Meran am 21. Jänner um 15.00 Uhr und am 3. Februar um 18.00 Uhr in der Sektion Meran, Goethestraße 54.

Wer sich als Teil einer Gruppe sinnvoll engagieren, oder sich einfach unverbindlich informieren möchte, ist eingeladen an einem der Infoabende teilzunehmen oder sich direkt an die Abteilung Soziale Dienste zu wenden: Tel. 0471 444 777, E-Mail: freiwilligaktiv@wk-cb.bz.it