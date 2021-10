Geschmacklose Plakate bei Demo gegen Grünen Pass in Bozen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt wurde am Freitagabend erneut gegen den Grünen Pass und gegen das Impfen demonstriert. Die Teilnehmer der Protestaktion sind von den Talferwiesen durch die Bozner Altstadt bis auf den Silvius-Magnago-Platz vor den Landtag gezogen.

Dabei wurden Slogans wie “No Green Pass” skandiert. Einige Demonstranten hatten Plakate und Schilder mitgebracht. Darunter fanden sich auch einige bedenkliche Aussagen, die Vergleiche mit den Konzentrationslagern in der Nazi-Diktatur herstellten. So war auf einem Plakat der Schriftzug “Impfen macht frei” in Anlehnung an das Eingangstor von Auschwitz, wo “Arbeit macht frei” geschrieben steht, zu sehen.

Die Tageszeitung Alto Adige spricht von einem “Plakat der Schande”. Vergleiche der heutigen Situation mit dem Holocaust und der systematischen Tötung von sechs Millionen Juden zu ziehen, sei geschmacklos.

Laut Nachrichtenagentur ANSA waren rund 1.000 Teilnehmer unterwegs. Es soll sich vor allem um Südtiroler deutscher Muttersprache gehandelt haben, die zum Teil aus diversen Tälern angereist sind. Die Demonstration endete gegen 21.00 Uhr.