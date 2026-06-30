Gestohlene E-Bikes, Drogen und Waffen

Von: luk

Bozen – Bei mehreren gezielten Kontrollen haben die Carabinieri der Kompanie Bozen in den vergangenen Wochen gestohlene E-Bikes sichergestellt, Drogen beschlagnahmt und Waffen eingezogen. Zudem wurden mehrere Personen angezeigt.

Am Domplatz verhinderten die Einsatzkräfte den Diebstahl von zwei E-Bikes. Zwei mehrfach vorbestrafte Tatverdächtige konnten nach einer kurzen Flucht angehalten und wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Eines der Fahrräder im Wert von rund 5.000 Euro wurde einer deutschen Urlauberin zurückgegeben. Wenige Tage später stellten die Carabinieri bei einem weiteren Einsatz ein drittes hochwertiges E-Bike sicher.

Auch bei Drogen- und Verkehrskontrollen wurden mehrere Verstöße festgestellt. Zwischen der Gelben Brücke, der Loreto-Brücke und der Pfarrhofstraße beschlagnahmten die Beamten Haschisch, Marihuana und eine Kokain-Dosis, die bei einem 17-Jährigen gefunden wurde. In der Pfarrhofstraße wurde zudem ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten. Nach den Untersuchungen im Krankenhaus wurde ihm der Führerschein vorsorglich entzogen.

Darüber hinaus kontrollierten die Carabinieri einen ausländischen Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltsstatus in einem provisorischen Lager beim ehemaligen Landhaus. Der Mann, gegen den bereits Hinweise im Schengener Informationssystem vorlagen, wurde an das Einwanderungsamt überstellt.

Anzeige gab es schließlich auch gegen einen Bozner Unternehmer, der von einem ehemaligen Mitarbeiter wegen Bedrohung beschuldigt wird. Da der Mann legal Schusswaffen besaß, stellten die Carabinieri vorsorglich zwei Pistolen und rund 100 Schuss Munition sicher. Die Waffen waren laut Ermittlern in einer Schublade aufbewahrt worden, die auch für Minderjährige leicht zugänglich war. Außerdem fanden die Exekutivbeamten einen Säbel und einen Dolch, die nicht ordnungsgemäß gemeldet worden waren.