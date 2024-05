Gestohlene Musikbox: “Aufstrebender DJ” legt Geständnis ab

Salurn – Ein bitteres Erlebnis hat in Salurn am Donnerstagnachmittag eine überraschende Wende genommen. Die Musikbox der Freiwilligen Feuerwehr, die bei der Florianifeier am 5. Mai gestohlen worden war, ist am Donnerstagnachmittag wieder aufgetaucht.

Die Box war nach der Feier über Nacht im Ratssaal gelagert worden. Am darauffolgenden Morgen war sie jedoch verschwunden, sodass die Betroffenen Anzeige bei den Carabinieri erstatteten.

Sofort starteten die Ordnungshüter mit ihren Ermittlungen. Nach der Einvernahme von Zeugen und der Sichtung mehrerer Videos von Überwachungskameras konzentrierten sich die Ordnungshüter auf einen 23-Jährigen aus Salurn, der von den Sozialdiensten betreut wird.

Der junge Mann ist den Carabinieri bereits bekannt – und siehe da: Der Verdacht der Ermittler erwies sich als richtig. Als die Ordnungshüter nachbohrten, legte der 23-Jährige in der Kaserne ein Geständnis ab. Außerdem zeigte er den Carabinieri, wo er die Anlage versteckt hatte.

Er hatte vor, sich die Musikanlage zu holen, sobald sich „die Lage beruhigt hat“. Gegenüber den Carabinieri rechtfertigte er sein Handeln damit, dass er ein aufstrebender DJ sei.

In einem Moment der Schwäche habe er sich dazu hinreißen lassen, die Box zu stehen, weil er selbst kein Geld für den Kauf einer Ausrüstung dieser Art habe. Der 23-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.