Gestohlener Rasenmäher per GPS geortet

Von: luk

Bozen – Ein gestohlener Rasenmäher mit eingebautem Satelliten-Tracker hat die Carabinieri in Bozen auf die Spur zweier Verdächtiger gebracht.

Eine Frau hatte über den Notruf 112 gemeldet, dass sie ihr modernes Gartengerät in Echtzeit orten könne. Der Rasenmäher war ihr vor einigen Tagen entwendet worden. Den Angaben zufolge führte die Spur nach Bozen in die Sassaristraße.

Dort entdeckte eine Streife der Carabinieri aus Eppan das Gerät nach kurzer Suche im Laderaum eines Lastwagens, der zu einer Gärtnereifirma gehört. Das Gerät wurde sichergestellt.

Gegen den Firmeninhaber, dem das Fahrzeug gehört, wurde Anzeige wegen Hehlerei erstattet. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde ebenfalls angezeigt, da er weder Ausweisdokumente noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte.