Gesundheitspersonal für regionale Screening-Teams und Notkrankenstationen gesucht

Innsbruck – Das Land Tirol sucht Gesundheitspersonal für die Coronavirus-Screening-Teams und die Notkrankenstationen in den Bezirken. Gefragt sind diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, PflegefachassistentInnen, PflegeassistentInnen, Biomedizinische AnalytikerInnen und LaborassistentInnen, die derzeit nicht in der Versorgung tätig sind.

„Wir bitten Menschen aus diesen Gesundheitsberufen um Unterstützung für unsere Screening-Teams und die in Vorbereitung befindlichen Notkrankenstationen“, ruft Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg zur Bewerbung auf. „Auch die Ärztekammer hat einen Aufruf gestartet und ich bedanke mich bei den vielen Ärztinnen und Ärzten, die sich hier bereits zur Unterstützung gemeldet haben.“

Das Personal wird in stationäre Screening-Stationen, wie sie derzeit in Innsbruck am Baggersee oder in Zams bestehen, oder für mobile Screening-Teams eingesetzt, wobei in jeder der fünf Tiroler Regionen ein stationäres Screening-Team installiert werden soll. An den stationären und mobilen Screening-Stationen werden Rachenabstriche von Personen vorgenommen, die über die Gesundheitshotline 1450 zugewiesen wurden. Alle Informationen sowie das Einmeldeformular finden sich auf www.tirol.gv.at/covid19- screening

Bildung und Betreuung: Der Großteil der Kinder bleibt zuhause

Seit gestern, Montag, findet an den Schulen für unter-14-Jährige kein regulärer Unterricht statt. SchülerInnen unter 14 Jahren ohne Betreuungsmöglichkeit werden am Schulstandort betreut. Heute waren insgesamt 267 SchülerInnen der ersten bis achten Schulstufe von insgesamt 58.855 Kindern anwesend. Das entspricht einem Prozentsatz von 0,45 Prozent. In den Kinderbetreuungseinrichtungen wurden rund 370 Kinder betreut, gestern waren es rund 640.

27 weitere positive Fälle

Im Laufe des heutigen Montags wurden seit Mittag in Tirol 27 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Fälle entfallen unter anderem auf folgende Bezirke: Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land, Kufstein und Kitzbühel. Bei allen positiven Ergebnissen lief bzw. läuft derzeit die Nachverfolgung der Kontaktpersonen– diese werden kontaktiert und über die weitere Vorgehensweise informiert. In Tirol liegen somit 390 positive Coronavirus-Testergebnisse vor, weitere zwei Personen sind mittlerweile wieder vollständig genesen.