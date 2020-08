Gewitter zieht über Südtirol

Starke Regen- und Hagelschauer in Meran

Vinschgau – Eine Schlechtwetterwelle ist über Südtirol hereingebrochen. Rund zehn Südtiroler Ortschaften im Vinschgau und in der Umgebung Meran wurden laut Medienberichten von einem starken Unwetter heimgesucht.

In der Ortschaft Passeier überflutete der Regen die Straßen und verwandelte sie in regelrechte Wasserläufe. Wind und Hagel verursachten erhebliche Schäden. Mittlerweile hat sich das Gewitter ausgebreitet und zieht über das Eisacktal. Auch in Bozen kam es zu einigen Schäden.