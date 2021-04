Glasfaserleitung beschädigt: Ausfälle beim Internet im Pustertal

Grabungsarbeiten in Mühlbach

Bruneck – Im Pustertal ist es am Karfreitag zu Ausfällen beim Internet gekommen. Medienberichten zufolge ist bei Grabungsarbeiten in Mühlbach am Vormittag eine Glasfaserleitung beschädigt worden.

Laut der Gesellschaft Infranet werde daran gearbeitet, um den Schaden zu beheben.