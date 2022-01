Green-Pass-Verstöße: Weiteres Lokal in Bozen geschlossen

Bozen – Die Staatspolizei hat eine weitere Bar in Bozen geschlossen, weil Gäste ohne den dafür erforderlichen Grünen Pass bewirtet wurden.

Am Dienstagnachmittag haben die Exekutivbeamten in einer Bar in der Italienallee eine Kontrolle durchgeführt. Zwei der Kunden konnten keinen Super-Green-Pass vorweisen.

Sowohl sie als auch der Barbetreiber wurden mit einer Geldstrafe belegt. Das Lokal wurde außerdem für fünf Tage geschlossen.

In den vergangenen Tagen hat die Quästor drei Gastbetriebe aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei den Corona-Maßnahmen geschlossen.