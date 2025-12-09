Aktuelle Seite: Home > Chronik > Grippe-Welle in Österreich ausgerufen
Grippe-Welle in Österreich ausgerufen

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 12:41 Uhr
Derzeit dominiert die neue Influenza A(H3N2)K-Variante
APA/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFER
Von: apa

Die Grippe-Welle in Österreich hat offiziell begonnen. In der vergangenen Kalenderwoche wurden in über 20 Prozent der Stichproben von Patientinnen und Patienten bei ausgewählten Ärzten Influenza-Viren nachgewiesen und ein Anstieg im gesamten Bundesgebiet beobachtet. Dies signalisiert den Beginn der Grippe-Welle in Österreich, teilte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Dienstag mit. Die Welle kommt damit rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen.

Derzeit dominiert die neue Influenza A(H3N2)K-Variante, wurde erläutert. Im Vergleich zu den vorhergehenden Saisonen waren sporadische Influenza-Virusnachweise heuer bereits Ende Oktober detektierbar. Auch im Großteil Europas gibt es weiterhin zunehmende Grippe-Fälle. 21 von 36 Ländern meldeten regionale oder weitverbreitete Influenzavirusaktivität, berichtete die MedUni.

Deutliches Plus bei Influenza-Krankenständen

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verzeichnete bei ihren Versicherten in der Vorwoche erneut deutliche Anstiege bei Krankmeldungen aufgrund grippaler Infekte und der “echten Grippe” (Influenza). Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen wegen Influenza erhöhte sich im Wochenvergleich von 891 auf 1.572. Auch die Krankenstände mit Covid-19 stiegen von 2.206 auf 2.404 leicht an.

“Um sich vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen aufgrund einer Influenza zu schützen, ist die kostenlose Grippe-Impfung ratsam. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin, ob in Ihrer Ordination die österreichweit kostenlose Grippe-Impfung angeboten wird”, empfahl ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter in einer Aussendung. Auch auf den Webseiten der ÖGK und des Bundes – www.impfen.gv.at – seien die teilnehmenden Impfstellen aufgelistet.

