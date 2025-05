Gröden: Carabinieri fördern Rechtsbewusstsein in Schulen

Von: mk

St. Ulrich/Wolkenstein – Die Carabinieri der Kompanie St. Ulrich haben in den vergangenen zwei Wochen eine bedeutende Initiative zur Sensibilisierung an den Mittelschulen von St. Ulrich und Wolkenstein in Gröden umgesetzt. Das engagierte Projekt stieß bei den jungen Schülerinnen und Schülern auf große Begeisterung.

Ein Höhepunkt der Initiative waren zwei spezielle Informationstage am 29. April und 6. Mai für die dritten Klassen der Mittelschule St. Ulrich. An diesen Nachmittagen besuchten die Jugendlichen das Ausbildungszentrum der Carabinieri für alpine Einsätze. Dort wurden sie vom Kommandanten des Zentrums, Oberst Nicola Bianchi, herzlich begrüßt.

Während des Besuchs erhielten die Schülerinnen und Schüler einen faszinierenden Einblick in die Ausrüstung der alpinen Einsatzkräfte. Eine beeindruckende Vorführung der Hundestaffel aus Leifers sowie die Möglichkeit, einen Hubschrauber der dritten Hubschrauberstaffel aus Bozen von innen zu besichtigen, machten den Tag zu einem einzigartigen Erlebnis. Großes Interesse weckte auch die Ausstellung der Einsatzfahrzeuge der Funkstreifenwagen, deren operative Ausstattung detailliert erläutert wurde.

Beide Tage endeten mit einem aufschlussreichen Vortrag von Major Marco Lanzi, dem Kommandanten der Kompanie St. Ulrich. Im Mittelpunkt standen die wichtigen Themen Mobbing und Cybermobbing. Mit einfachen, aber eindringlichen Worten regte der Offizier eine gemeinsame Reflexion über die Bedeutung von gegenseitigem Respekt und dem bewussten Umgang mit neuen Technologien an.

Bereits am Dienstagvormittag hatte Major Lanzi die Mittelschule in Wolkenstein besucht. Vor einem aufmerksamen und neugierigen Publikum erläuterte er das breite Einsatzspektrum der Carabinieri im Ausland. Er erklärte die Rolle, die italienische Soldaten in internationalen Friedens- und Kooperationseinsätzen spielen, und nannte Beispiele für wichtige Missionen im Kosovo, Libanon, Somalia und Irak. Dies verdeutlichte den Beitrag der Carabinieri im Einsatz zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau von Krisengebieten.