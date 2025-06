Großbrand auf Areal von Papierfabrik in Niederösterreich

Von: apa

Ein Brand auf dem Areal einer Papierfabrik in Pitten (Bezirk Neunkirchen) hat am Mittwoch und Donnerstag den Einsatz von rund 450 Feuerwehrleuten erfordert. Nach Angaben von Bezirkskommandant Josef Huber waren die Flammen in einem Altpapierlager im Freien ausgebrochen. Ein “massiver Wassereinsatz” war über Stunden hinweg im Gange, ein Ende vorerst nicht absehbar. Auch ein Hubschrauber einer Privatfirma war zwischenzeitlich für Wasserabwürfe ausgerückt.

Entstanden war das Feuer am Mittwochnachmittag. In Flammen geraten sind Huber zufolge großteils gepresste Papierballen, die für die Löschung mithilfe von Radladern und Staplern immer wieder auseinandergerissen werden mussten.

Am Mittwoch war auch ein Helikopter an Ort und Stelle und führte Wasserabwürfe über dem Altpapierlager durch. Ein an das Areal angrenzender Wald musste zudem geschützt werden, dafür wurde von den Helfern eine Riegelstellung aufgebaut.