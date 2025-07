Große Drogenrazzia in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat im Rahmen einer großangelegten Anti-Drogen-Operation in Bozen drei junge Männer festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Nordmazedonier sowie zwei Albaner im Alter von 22 und 23 Jahren.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war am Mittwoch der Fund von 57.000 Euro in bar, versteckt in einer Tasche unter dem Sitz eines Autos im Bozner Stadtteil Gries. In der Folge wurden weitere Durchsuchungen durchgeführt, unter anderem in einer Wohnung in Leifers sowie in der Bozner Industriezone.

Dabei entdeckten die Ermittler ein weiteres Fahrzeug, das offenbar als Drogenlager diente. Insgesamt wurden über sechs Kilogramm Kokain, rund 150 Gramm Marihuana und die bereits sichergestellte Bargeldsumme beschlagnahmt.

Der geschätzte Straßenverkaufswert der Drogen liegt laut Polizei bei etwa einer Million Euro.