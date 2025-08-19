Großer Drogenring in Polen ausgehoben

Von: APA/dpa

Die Polizei in Polen hat einen international agierenden Drogenhändlerring zerschlagen. Bei der Aktion wurden insgesamt rund 800 Kilo Drogen beschlagnahmt, wie das Zentrale Ermittlungsbüro in Warschau mitteilte. Diese haben den Angaben zufolge einen Straßenverkaufswert von umgerechnet 236 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 170 Tatverdächtige, von denen 110 bereits in Untersuchungshaft sitzen.

Den Angaben zufolge bestand die Kerngruppe aus in Spanien lebenden Polen, die Lieferungen von Cannabis und anderen Drogen nach Irland, Deutschland, Österreich und mehrere skandinavische Länder organisiert haben sollen. Ein Teil der Drogen sei auch nach Polen gelangt. Beschlagnahmt wurden 600 Kilo Marihuana, 180 Kilo Haschisch, 40 Kilo Amphetamin sowie sieben Schusswaffen und Hunderte Schuss Munition.

Schmuggel in Ersatzrädern von Lastwagen

Die Drogenhändlerbande war den Erkenntnissen der Ermittler zufolge mindestens seit 2017 aktiv. Sie soll in diesem Zeitraum ein Dutzend Tonnen Betäubungsmittel umgeschlagen haben. Einzelne Lieferungen mit einem Gewicht von 40 bis 200 Kilo wurden in Ersatzrädern von Lastwagen und versteckten Abtrennungen von Lieferwagen transportiert.

Der Schlag gegen die Bande gelang durch enge Zusammenarbeit der polnischen Ermittler mit den Behörden in Spanien, Deutschland, Irland, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien und Italien.