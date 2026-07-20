Großrazzia gegen Jugendkriminalität in Südtirol

Von: luk

Bozen – Im Rahmen einer landesweiten Großaktion gegen Jugendkriminalität hat die Polizei in Südtirol drei Personen festgenommen und 41 weitere Jugendliche und junge Erwachsene angezeigt. Ihnen werden Delikte gegen Personen und Vermögen sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden in Bozen und Südtirol insgesamt sieben Hausdurchsuchungen durchgeführt. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 1.000 Personen, etwa die Hälfte davon ausländischer Herkunft, sowie 38 Gast- und Gewerbebetriebe.

Die Aktion war Teil einer italienweiten Schwerpunktkontrolle unter der Koordination des Zentralen Operativen Dienstes der Staatspolizei. Landesweit wurden dabei 539 Personen festgenommen, darunter 47 Minderjährige. Weitere 954 Personen wurden angezeigt. Die Polizei beschlagnahmte rund 703 Kilogramm Drogen, etwa 300.000 Euro Bargeld sowie 49 Schusswaffen und 87 weitere Waffen.

Außerdem überprüften die Ermittler landesweit fast 190.000 Personen in bekannten Drogenumschlagplätzen und Ausgehvierteln. Nach Angaben der Polizei wurden zudem 973 Profile in sozialen Netzwerken identifiziert, die Hass und Gewalt verherrlichten.