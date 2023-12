Gruppenschlägerei: Nach Anzeige kommt nun auch der Platzverweis

Bozen – Die Polizei hat in Bozen gegen sechs Männer einen Platzverweis ausgesprochen. Die Betroffen dürfen auf Anweisung von Quästor Andrea Valentino aus Gründen der öffentlichen Sicherheit öffentliche Lokale und Orte zur öffentlichen Unterhaltung nicht mehr betreten. Am 26. und am 27. August sollen sie gleich zweimal an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein, die sich in und außerhalb einer Cocktailbar in der Galilei-Straße abgespielt hat.

Konkret handelt sich um sechs junge Männer mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 20 und 37 Jahren, die in Bozen ansässig sind. Ihnen wird auch das Tragen waffenähnlicher Gegenstände, erschwerte Bedrohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Einige sollen sich außerdem geweigert haben, den Ordnungshütern gegenüber die eigene Identität preiszugeben.

Die Polizei hat die Beteiligten an der Schlägerei angezeigt. Der Platzverweis bleibt zwei Jahre lang aufrecht und gilt für den Umkreis des Ortes, wo die Schlägerei stattgefunden hat.

Der Platzverweis gibt dem Quästor die Befugnis, Personen den Zugang zu Vergnügungsstätten und öffentlichen Lokalen zu untersagen, die bereits wegen Gewalttaten bekannt sind. Dasselbe gilt für Personen, die innerhalb der letzten drei Jahre wegen einer oder mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der Weitergabe von Drogen angeklagt oder nicht rechtskräftig verurteilt wurden.

Ebenfalls möglich ist es, einen Platzverweis für Straftaten zu erlassen, die in oder in unmittelbarer Nähe von Schul- und Universitätsgebäuden sowie öffentlichen Gebäuden oder öffentlich zugänglichen Räumen begangen wurden.