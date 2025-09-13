Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gruppenvergewaltigung in Gröden: Anklage fordert zehn Jahre Haft
Drei Beschuldigte

Gruppenvergewaltigung in Gröden: Anklage fordert zehn Jahre Haft

Samstag, 13. September 2025 | 09:00 Uhr
Neues EU-Gesetz sagt Gewalt gegen Frauen den Kampf an
APA/APA/dpa/Jonas Walzberg
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Gröden – Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Gröden, die in der Nacht vom 17. auf den 18. Jänner 2023 stattgefunden hat, fordert die Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft pro Kopf.

Bekanntlich werden drei Saisonarbeiter aus Kosovo im Alter von 21, 26 und 27 Jahren beschuldigt, sich an einer Touristin aus Finnland vergangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hält den Bericht der 30-Jährigen für glaubwürdig.

Die junge Frau, die mit 45 Freunden ihren Urlaub in Gröden verbracht hatte, hatte stets bestritten, dass es sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt habe. In einer Aufnahme mit dem Handy ist zu hören, wie sie von einem der Angeklagten geschlagen wurde.

Die Nebenkläger, die von Anwalt Vittorio Papa vertreten werden, verlangen eine Entschädigung von 350.000 Euro.

Der Prozess findet im Rahmen eines verkürzten Verfahrens statt. Bei der Verhandlung am kommenden Freitag kommen die Strafverteidiger der drei Beschuldigten zu Wort.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
172
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
59
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
53
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 