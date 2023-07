Gsies: Kleinwagen prallt gegen Hausmauer

Gsies – In der Fraktion Außerpichl in Gsies geschah am Freitagnachmittag ein aufsehenerregender Unfall. Ein Pkw geriet gegen 16.30 Uhr von der Straße und prallte gegen die Hauswand eines Wohngebäudes. Die Bewohner kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Der Fahrzeuglenkerin wurde beim Aufprall erheblich verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin/Gsies und Welsberg, die First Responder Gsies, das Weiße Kreuz und die Behörden.