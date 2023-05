Gutachten: Mutmaßlicher Brandstifter voll zurechnungsfähig

Bozen – Der mutmassliche Brandstifter von Bozen, der vergangenen Sommer für mehrere Brände verantwortlich sein soll, ist zurechnungsfähig. Daher kann er nicht als Pyromane eingestuft werden. Das geht laut dem Tagblatt Dolomiten aus dem Gutachten des Gerichts hervor.

Der 21-Jährige wird bekanntermaßen beschuldigt, im Sommer 2022 immer wieder Feuer in den Wäldern rund um Bozen gelegt zu haben – etwa am Guntschnahang. Insgesamt Zehn Brände werden ihm zur Last gelegt. Tagelang waren die Feuerwehren im Einsatz. Auch Löschhubschrauber wurden angefordert.

Ende August ist der junge Mann dann bei einem Brand am Guntschnaberg gefasst worden. Ihm drohen vier bis zehn Jahre Haft. Das Gutachten der Verteidigung wird in einem Monat vorliegen.