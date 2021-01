“Hab das Beten wieder gelernt” – VIDEO

Bozen – Dass ein schwerer Covid-19-Verlauf nicht nur ältere trifft, weiß man inzwischen sehr genau. Dennoch wirkt die Situation surreal, wenn ein erst 22-jähriger kräftiger junger Mann von einem unsichtbaren “Ding” quasi von einem auf den anderen Tag ausgeknockt wird.

So ist es aber Daniel Plaickner aus Albeins ergangen. Anfang Dezember hatte er sich mit Corona infiziert. Nach vier Tagen Fieber wurde er auf die Erste-Hilfe-Abteilung in Brixen gebracht. Am 6. Dezember lag er schon auf der Covid-Intensivstation des Bozner Krankenhauses. Er erinnert sich an nichts mehr, seine Mutter hingegen an alles und erzählt über die Sorgen, die sie hatte, die professionelle Arbeit auf der Covid-Station und die Dankbarkeit, dass alles gut gegangen ist.

Im sechsten Teil seiner “Wellenbrecher”-Reihe schildert Filmemacher Andrea Pizzini erneut, was das Coronavirus anrichten kann.