Handgemenge im Supermarkt: Raub mit Mühe verhindert

Von: mk

Bozen – Ein 30-Jähriger ist am Montag nach einem Überfall in einem Supermarkt in Bozen festgenommen worden. Er hatte nicht nur Ware entwendet, sondern auch einen Angestellten und einen Kunden angegriffen.

Die Polizei wurde am späten Nachmittag zu dem Supermarkt im Stadtviertel Europa-Neustift gerufen. Mitarbeiter, die für die Sicherheit zuständig sind, hatten beobachtet, wie der Mann mehrere Waren versteckt und dann versucht hatte, die Kasse zu passieren, ohne zu bezahlen. Als ein Angestellter ihn ansprach und die Herausgabe der Ware forderte, reagierte der mutmaßliche Täter aggressiv.

Ein zufällig anwesender Carabiniere, der nicht im Dienst war, hatte die Szene beobachtet und schritt ein, um den Täter festzuhalten. Dabei kam es zu einem Handgemenge und der Carabiniere wurde verletzt.

Nur mit Mühe gelang es dem Ordnungshüter, den Mann in Schach zu halten, bis die Polizei eintraf und den Täter endgültig überwältigte.

Der 30-jährige Asylbewerber aus Marokko, der bereits vorbestraft ist, wurde in Gewahrsam genommen. Auf ihn wartet nun ein Eilverfahren. Dabei muss er sich wegen versuchten Raubüberfalls und Verletzung eines Amtsträgers verantworten.

Die Genesungszeit für den verletzten Carabiniere beträgt laut ärztlicher Prognose voraussichtlich zwölf Tage.