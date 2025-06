Herz-Jesu-Feuer: Funkenflug mit Risiko

Von: luk

Bozen – Angesichts der spärlichen Niederschläge in den vergangenen Wochen besteht derzeit in ganz Südtirol mäßige Waldbrandgefahr.

Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher ruft deshalb zu großer Vorsicht beim Entzünden von Feuer in Waldnähe auf: “Besondere Vorsicht ist auch am kommenden Sonntag, 29. Juni, anlässlich der Herz-Jesu-Feuer geboten. Vor allem dort, wo Borkenkäferflächen vorhanden sind, also dürre stehende Bäume, kann bereits Funkenflug einen Waldbrand auslösen.”

Er zähle darauf, dass grundsätzlich jedes Risikoverhalten vermieden wird, das einen Waldbrand verursachen könnte, unterstreicht Landesrat Walcher und ergänzt: “Mit der gebotenen Vorsicht können und sollen die Herz-Jesu-Feuer als herausragende religiöse und gelebte Tradition die Südtirolerinnen und Südtiroler auch heuer wieder erfreuen.”

Genehmigung für Anzünden von Feuer in Waldnähe

Nach den Bestimmungen des Landesforstgesetzes ist es ausnahmslos verboten, im Wald und in einem Sicherheitsabstand von 20 Metern Feuer anzuzünden oder brennende Zigaretten oder Zündhölzer wegzuwerfen. Wer am Herz-Jesu-Sonntag in einem geringeren Abstand als 20 Meter vom Wald ein Feuer zu entzünden beabsichtigt, braucht eine Genehmigung vom gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorat, den Vordruck für das Ansuchen gibt’s unter Bestimmungen Feuer im Wald – Südtirol.

Bei Sichtung eines Waldbrandes ist umgehend die Feuerwehr unter der Einheitlichen Notrufnummer 112 zu alarmieren.