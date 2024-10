Hochwasser in Südtirol: Lage beruhigt sich

Von: luk

Bozen/Klausen – In Südtirol musste bisher kein Hochwasser-Alarm ausgerufen werden, auch in Klausen nicht. Dennoch bleibt die Situation weiter unter strenger Beobachtung.

Das Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen teilt mit, dass bis zum Mittag die Vorwarnstufen am Unterlauf der Etsch und des Eisack erreicht werden könnten. Bisher fließen die Wassermassen jedoch kontrolliert ab, und die Vorwarnstufen sind noch nicht überschritten worden.

In Klausen, wo vorsorglich Hochwasserbarrieren aufgestellt wurden, blieb die Lage nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr die ganze Nacht über ruhig. Der Stausee in Franzensfeste erreichte kurzzeitig die untere Warnschwelle, doch mittlerweile ist der Wasserstand wieder gesunken.

In Marling wurde am Abend vorübergehend der Hochwasserdienst aktiviert, als der Pegelstand der Etsch für einige Stunden die Vorwarnstufe überschritt. Doch bereits um Mitternacht fiel der Pegel wieder auf einen ungefährlichen Stand zurück.

Laut dem Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen könnte es bis zum Mittag noch zu einem Anstieg der Pegelstände kommen. Daher bleibt die Warnstufe Orange wegen Hochwassergefahr bestehen. Die Pegelstände werden daher nach wie vor kontrolliert. Landesweit besteht weiterhin das Risiko kleinräumiger Überflutungen an den Haupt- und Nebenflüssen.

Die intensiven Regenfälle, die in den letzten Tagen Südtirol heimgesucht haben, haben in der Nacht nachgelassen. Am stärksten betroffen waren die Südstaulagen, wie das Ultental und Passeiertal. Laut Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst fiel der meiste Regen in St. Walburg im Ultental, wo 91 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. Diese Menge entspricht dem gesamten Durchschnittsniederschlag eines Monats.

Trotz des Regens hat es in der Nacht nur wenige Feuerwehreinsätze gegeben, etwa wegen abgebrochener Äste.

Zwei Tweets noch zu Regenbilanz und Regenvorschau: Am meisten hat es also im Südstau geregnet (rot/violett eingefärbte Zonen) mit dem Spitzenwert in St. Walburg von 91 l/m², das entspricht einem ganzen Monatsniederschlag. Am wenigsten fiel im Pustertal mit nur rund 20 l/m². pic.twitter.com/dXZC2vwbxo — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 8, 2024

Die Lage wird weiterhin aufmerksam beobachtet, um bei einem erneuten Anstieg der Wasserstände sofort reagieren zu können.