Aktuelle Seite: Home > Chronik > Høiby wird in den Hausarrest entlassen
Staatsanwaltschaft zog Berufung zurück

Høiby wird in den Hausarrest entlassen

Dienstag, 14. Juli 2026 | 12:51 Uhr
Staatsanwaltschaft zog Berufung zurück
APA/APA/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, wird aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen. Die Staatsanwaltschaft habe ihre Berufung gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Oslo zurückgezogen, nach dem der 29-Jährige weitere vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben soll, diese aber mit einer Fußfessel im Hausarrest verbringen könne, meldete der norwegische Sender NRK am Dienstag.

Høiby war im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie Gewalt gegen eine Ex-Freundin. Gegen sie besteht ein Kontaktverbot, gegen das der Norweger bereits mehrfach verstoßen hat. Die Polizei sah die Gefahr, dass Høiby weitere Straftaten begeht. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft eine Verlängerung der U-Haft um vier Wochen gefordert. Das Bezirksgericht Oslo entschied am Montag jedoch, Høiby dürfe in den Hausarrest. Weil die Staatsanwaltschaft Einspruch einlegte, wurde er aber nicht sofort freigelassen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
55
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
51
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Kommentare
34
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
27
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Kommentare
23
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 