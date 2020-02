Hongkong: Hund mit Coronavirus infiziert

In Hongkong gab das Ministerium für Naturschutz und Landwirtschaft bekannt, dass am gestrigen Freitag das Coronavirus erstmals bei einem Hund nachgewiesen worden ist. Zwar sei die Viruskonzentration beim Tier schwach, aber dennoch wurde es isoliert und unter Quarantäne gestellt, so berichten Medien.

Zur Zeit gebe es keine Indizien dafür, dass auch andere Haustiere mit dem Virus infiziert seien. Auch, dass betroffene Tiere eine Infektionsquelle für Menschen darstellen könnten, sei noch nicht nachgewiesen.

Das Ministerium hat angekündigt, den Hund weiterhin zu überwachen, welcher bislang noch keine relevanten Symptome aufweise.