Hurrikan “Helene” auf Stufe vier heraufgestuft

Von: APA/dpa

Der in den USA mit großer Sorge erwartete Tropensturm “Helene” ist kurz vor seiner Ankunft an der Küste des Bundesstaates Florida zu einem Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier heraufgestuft worden. Der Wirbelsturm sei “jetzt ein extrem gefährlicher Hurrikan der Stufe vier”, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Donnerstagabend.

Ein Flugzeug der US-Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung (NOAA) habe zuletzt Windstärken von bis zu 215 Kilometern pro Stunde gemessen”, hieß es weiter.

Hurrikan “Helene” sollte nach Angaben des NHC am Donnerstagabend in Florida an Land treffen. Die Behörde warnte vor einer bis zu sechs Meter hohen Sturmflut. Gouverneur Ron DeSantis rief die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere weitere Bundesstaaten, die im vorausgesagten Weg von “Helene” liegen, gaben ebenfalls Warnungen aus.

Sollten die Vorhersagen sich bestätigen, dürfte “Helene” der stärkste und zugleich größte Hurrikan in der Region seit mehr als einem Jahr werden. Hurrikan-Spezialist Michael Lowry sprach von einem “extremen” Wirbelsturm mit einer Ausdehnung von fast 800 Kilometern.