Illegale Müllentsorgung: 121 Strafen in Meran

Meran – Seit 1. Jänner 2021 haben die Beamten der Meraner Ortspolizei im Stadtbereich insgesamt 121 Bürgerinnen und Bürger dabei ertappt, wie sie illegal ihren Müll entsorgten.

Im Rahmen der Offensive gegen das Phänomen der illegalen Abfallentsorgung haben die Meraner Ortspolizisten im Zeitraum zwischen 1. Jänner und 14. Februar 2021 insgesamt 121 Müllsünder auf frischer Tat ertappt.

Die meisten davon (64) mussten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro wegen illegaler Ablagerung von Restmüll zahlen, die restlichen (56) erhielten eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 50 Euro wegen der Ablagerung von Kartonagen oder ähnlichem Material und wegen nicht entsorgter Häufchen Hundekot. Einem Bürger wurde hingegen eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 120 Euro wegen Verunreinigung des öffentlichen Grundes verhängt.

Die Kontrollen wurden abwechselnd in jedem Meraner Stadtviertel vorgenommen und werden auch in den nächsten Monaten weitergeführt.

Wegen illegaler Müllentsorgung wurden im Vorjahr in Meran 529 Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 42.230 Euro verhängt.