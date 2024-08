Im Drogenwahn Carabinieri attackiert

Vorfall in Bozen

Von: luk

Bozen – Vor wenigen Tagen haben die Carabinieri im Stadtzentrum von Bozen einen Mann festgenommen, der sich in einem deutlich veränderten psychophysischen Zustand befand. Während einer routinemäßigen Streifenfahrt begann der Mann, provokative Gesten in Richtung der Beamten zu machen. Als die Carabinieri ihn kontrollieren wollten, eskalierte die Situation, und der Mann reagierte aggressiv und griff die Beamten körperlich an.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, setzten die Carabinieri Pfefferspray ein, um den Mann kampfunfähig zu machen und weitere Gefahren zu verhindern. Der Verdächtige wurde daraufhin wegen Gewalt und Bedrohung gegen Ordnungshüter, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und der Verweigerung der Angabe seiner persönlichen Daten festgenommen. Er wurde in die Sicherheitszellen der Carabinieri in Bozen gebracht, wo er auf die gerichtliche Bestätigung seiner Festnahme wartet.

Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen, was die Herausforderungen und die Vielseitigkeit der täglichen Einsätze der Carabinieri bei der Überwachung des Gebiets unterstreicht.