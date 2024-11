Im Hausarrest mit Drogen

Von: mk

Terlan – Am Dienstagnachmittag hat eine Streife der Bozner Carabinieri einen jungen Mann in Terlan kontrolliert, der unter Hausausarrest steht. Dabei stießen die Ordnungskräfte auf eine geringe Menge an Drogen, die offenbar für den persönlichen Gebrauch bestimmt war.

Der junge Mann wurde nach Abschluss der formalen Verfahren der zuständigen Behörde wegen des Verwaltungsverstoßes gemeldet.

Das Verhalten wurde außerdem dem Überwachungsgericht Bozen zur Bewertung vorgelegt.

Der Vorfall in Terlan stellt einerseits die Effizienz der Carabinieri bei der Überprüfung der Einhaltung von Strafmaßnahmen unter Beweis, die von der Gerichtsbarkeit erlassen wurden. Andererseits zeigt dies auch den Einsatz im Kampf gegen den Konsum und den Handel mit Drogen.

Die Carabinieri kümmern sich um Prävention sowohl bei ihrem Dienst auf der Straße als auch im Rahmen von Sensibilisierungsprojekten an Schulen unterschiedlicher Stufen und Sprachzugehörigkeit.