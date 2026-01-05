Aktuelle Seite: Home > Chronik > Immer mehr Hundewelpen ohne Mikrochip in Südtirol
Tierklinik warnt Hundeliebhaber

Immer mehr Hundewelpen ohne Mikrochip in Südtirol

Montag, 05. Januar 2026 | 07:51 Uhr
Hund Welpe
Clinica Veterinaria Città di Bolzano
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In der Tierklinik VetBz häufen sich derzeit besorgniserregende Fälle: Immer öfter werden dort sehr junge Hundewelpen ohne Mikrochip zur ersten Untersuchung gebracht. “Ein klarer Gesetzesverstoß und ein Risiko sowohl für das Tierwohl als auch für die Rückverfolgbarkeit der Tiere”, wie die Tierklinik in einer Aussendung feststellt.

“Wenn ein Hund ohne Mikrochip in die Praxis kommt, müssen wir den Besitzer informieren und eine Meldung machen”, erklärt Verhaltenstierärztin Luisa Demattio. Viele Käufer wüssten gar nicht, dass sie damit gegen geltendes Recht verstoßen. “Aber Unwissenheit schützt nicht vor Verantwortung und schon gar nicht den Welpen, der häufig aus fragwürdigen Quellen stammt.”

Das Gesetz ist eindeutig: Kein Welpe darf vor dem zweiten Lebensmonat verkauft oder abgegeben werden. Bis dahin muss er durch den Züchter eindeutig identifiziert und im Hunderegister eingetragen sein. Fehlt dieser Mikrochip, drohen Bußgelder und rechtliche Konsequenzen.

Doch das kleine Implantat bedeutet weit mehr als nur bürokratische Pflicht. Der Mikrochip dient der Sicherheit und Rückverfolgbarkeit, schützt vor illegalem Tierhandel und hilft, entlaufene Tiere schnell wiederzufinden. Fehlende Kennzeichnung hingegen öffnet Tür und Tor für Missbrauch und gefährdet das Wohl der Tiere.

Demattio warnt auch vor psychischen Folgen einer zu frühen Trennung von Mutterhündin und Wurf. “Vor dem zweiten Monat hat ein Welpe seine Sozialisation noch nicht abgeschlossen. Wer ihn zu früh abgibt, riskiert später Angststörungen, Hyperaktivität oder sogar Aggressivität”, erklärt sie. “Ein ausgeglichener Hund entsteht nur, wenn man seine Entwicklungsphasen respektiert.”

Die Tierklinik appelliert daher an alle künftigen Hundebesitzer, sorgfältig zu prüfen, woher ihr neues Familienmitglied stammt: Zuchtbedingungen ansehen, auf vollständige Dokumente bestehen und niemals Tiere “auf die Schnelle” erwerben – vor allem nicht als Weihnachtsgeschenk. “Ein Hund ist kein Spielzeug, sondern eine langfristige Verantwortung”, betonen die Tierärzte.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
112
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
42
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
38
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
32
Extreme Kälte in Südtirol
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
32
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 