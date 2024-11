Immer wieder trifft es diesen Supermarkt

Von: luk

Bozen – Ladendiebstähle sind in Bozen mittlerweile an der Tagesordnung. Beinahe täglich gibt es laut Polizeiangaben Vorfälle. Dabei trifft es einen Supermarkt immer wieder, und zwar den “Eurospin” in der Rittner Straße.

Auch am gestrigen Abend erhielt die Einsatzzentrale der Polizei in Bozen über den Notruf 112 eine Meldung über einen laufenden Diebstahl in dem Supermarkt bei der Talstation der Rittner Seilbahn.

Die Staatspolizei traf rasch am Ort des Geschehens ein und nahm Kontakt zum Filialleiter auf. Dieser erklärte, dass eine Frau sich verdächtig im Supermarkt umgesehen habe.

Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die Frau anschließend über die Überwachungskameras und stellte fest, dass sie mehrere Waren in ihren Rucksack steckte, bevor sie an der Kasse lediglich zwei Dosen Bier bezahlte und dann Richtung Ausgang ging. Kurz vor Verlassen des Geschäfts wurde sie vom Sicherheitsmitarbeiter angesprochen und gebeten, auf die Polizei zu warten.

Die Exekutivbeamten stellten die gestohlenen Waren sicher und übergaben sie an die Geschäftsleitung. Auf der Quästur wurde die 30-jährige Boznerin, die bereits mehrere Vorstrafen wegen verschiedener Delikte wie Gewalt gegen Beamte und illegalen Waffenbesitz aufweist, identifiziert. Sie wurde anschließend wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Quästor Paolo Sartori verhängte zudem eine Präventionsmaßnahme in Form einer öffentlichen Sicherheitsverwarnung gegen die Beschuldigte.