Impfen gegen FSME: Zusätzliche Termine verfügbar

Von: mk

Bozen – Ab diesem Freitag, 12. September, können in allen Gesundheitsbezirken zusätzliche Termine für die Impfung gegen FSME vorgemerkt werden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet zusätzliche Termine für die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) an. Bei FSME handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch Zeckenbisse verursacht wird und die schwere, mitunter auch irreversible Schäden am zentralen Nervensystem hervorrufen kann.

Anmeldungen sind ab Freitag, 12. September, möglich.

Termine und Impfstellen

Geimpft wird an allen Terminen und Standorten von 13.30 bis 17.30 Uhr. Um das Impfangebot in Anspruch nehmen zu können, ist eine Vormerkung erforderlich, die Sie telefonisch bei der Einheitlichen Landesvormerkstelle für Gesundheitsleistungen unter der Nummer 100 100 (mit der jeweiligen Vorwahl 0471-0472-0473-0474 vorangestellt) vornehmen können. Es werden Erst- und auch Folgeimpfungen durchgeführt.

17.09.2025

Bruneck – Krankenhaus Bruneck, Blutabnahmestelle.

19.09.2025

Bozen – Impfzentrum Neue Klinik;

Meran – Blutabnahmestelle Krankenhaus, Hochparterre.

24.09.2025

Brixen – Krankenhaus Brixen Gebäude C, 2. Stock.