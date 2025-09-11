Aktuelle Seite: Home > Chronik > Impfen gegen FSME: Zusätzliche Termine verfügbar
Zecken übertragen die Krankheit

Impfen gegen FSME: Zusätzliche Termine verfügbar

Donnerstag, 11. September 2025 | 13:21 Uhr
Immer noch unterschätzen zu viele Menschen das Zecken-Risiko
APA/APA (dpa)/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ab diesem Freitag, 12. September, können in allen Gesundheitsbezirken zusätzliche Termine für die Impfung gegen FSME vorgemerkt werden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet zusätzliche Termine für die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) an. Bei FSME handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch Zeckenbisse verursacht wird und die schwere, mitunter auch irreversible Schäden am zentralen Nervensystem hervorrufen kann.

Anmeldungen sind ab Freitag, 12. September, möglich.

Termine und Impfstellen

Geimpft wird an allen Terminen und Standorten von 13.30 bis 17.30 Uhr. Um das Impfangebot in Anspruch nehmen zu können, ist eine Vormerkung  erforderlich, die Sie telefonisch bei der Einheitlichen Landesvormerkstelle für Gesundheitsleistungen unter der Nummer 100 100 (mit der jeweiligen Vorwahl 0471-0472-0473-0474 vorangestellt) vornehmen können. Es werden Erst- und auch Folgeimpfungen durchgeführt.

17.09.2025
Bruneck – Krankenhaus Bruneck, Blutabnahmestelle.

19.09.2025
Bozen – Impfzentrum Neue Klinik;
Meran – Blutabnahmestelle Krankenhaus, Hochparterre.

24.09.2025
Brixen – Krankenhaus Brixen Gebäude C, 2. Stock.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
63
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
62
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Kommentare
29
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 