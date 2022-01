Impfgegner halten Betrieb auch im Spital auf

Bozen – Nicht nur im Impfzentrum auf dem Messegelände in Bozen ist es zu Störaktionen von Impfgegnern gekommen, sondern auch im Bozner Krankenhaus selbst. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, mussten die Ordnungskräfte verständigt werden.

Die Vorgangsweise ist dabei immer dieselbe: Die Impfgegner erscheinen zum vereinbarten Termin, doch sie haben nicht die Absicht, sich den Stich verabreichen zu lassen. Stattdessen verlangen sie eine Befreiung von der Impfung. In manchen Fällen werden Pflegekräfte und Ärzte beschimpft oder sogar bedroht.

Am Sonntag ist es um 17.30 Uhr zu einem Zwischenfall in der neuen Klinik des Bozner Krankenhauses gekommen. Ein Mann, der einen Impftermin vereinbart hatte, erschien in Begleitung von zwei weiteren Personen.

Das Gespräch mit dem Arzt hat sich ewig in die Länge gezogen. Schließlich hat der Arzt um Hilfe gebeten. Das Verwaltungspersonal am Empfang hat darauf die Carabinieri verständigt. Gerade in diesem Moment befand sich ein uniformierter Carabiniere an Ort und Stelle, der sich geraden impfen lassen hatte. Auch ihn haben die Mitarbeiter im Krankenhaus um Hilfe gebeten.

Die Impfgegner verließen gegen 19.50 Uhr die Abteilung. Anschließend konnte der Betrieb wieder fortgesetzt werden.