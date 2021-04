Impfkampagne geht im hohen Tempo weiter

Bozen – Seit gestern haben fast 32 Prozent Südtirolerinnen und Südtiroler zumindest eine Coronaschutz-Impfung erhalten. Auch an diesem Wochenende wird weiter geimpft.

Von gestern Donnerstag bis kommenden Sonntag, als vom 22. bis 25.04.2021, wird in den 18 Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebs ein neuer Höchststand an Impfungen verabreicht. Nicht weniger als 16.207 mal wird „gepiekst“, wobei alle drei Impfstoffe zum Einsatz gelangen.

Was die verschiedenen Impfgruppen anlangt, haben in der vergangenen Wochen 11.475 Menschen der Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahre eine Coronaschutz-Impfung erhalten; insgesamt wurden bisher 23.037 Personen dieser Gruppe geimpft, 6.330 sind vorgemerkt. Bei den über 70-Jährigen kamen in der vergangenen Wochen 2.967 Impfungen dazu, 29.530 sind geimpft und noch 2.419 befinden sich in den Vormerklisten. Bei den über 80-Jährigen waren es immerhin noch 300, die sich in der abgelaufenen Woche impfen haben lassen. 25.450 aus dieser Altersgruppe haben bereits die 1. Dosis erhalten, 381 sind weiters vorgemerkt. Zählt man die positiv Getesteten (1.604) dazu, so erreicht man in dieser Altersgruppe einen Prozentsatz von 81Prozent, bei den über 70-Jährigen sind es fast 70 Prozent (genau: 69,2 Prozent; positiv Getestete: 1.895), bei den über 60-Jährigen immerhin noch fast 55 Prozent (genau 54,89 Prozent; positiv Getestete: 2.982), die deren Immunabwehr aktiviert worden ist.

Erstmals kommt nächste Woche auch der neue Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz, von dem bisher 1.550 Dosen eingelangt sind.

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann freut sich, dass von allen Impfstoff-Herstellern für die kommenden drei Wochen konsistente Lieferungen angekündigt sind: „Wir werden mindestens 60.000 Dosen erhalten, eventuelle Sonderlieferungen nicht eingeschlossen. Die Impfung ist – neben dem Testen und dem Einhalten der Distanzregeln – das Um und Auf, um aus diesem schier endlos erscheinenden Tunnel der Pandemie herauszukommen“.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erinnert daran, dass, um Wartezeiten zu vermeiden, Impftermine auch online vorgemerkt werden können. Unter dem Link https://sanibook.sabes.it können Terminvormerkungen rund um die Uhr vorgenommen werden. Die einheitliche Vormerkzentrale ist von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 0471/100999, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr zu erreichbar.

Nach wie vor ist der Impfstoff von Biontech-Pfizer mit insgesamt 117.033 Dosen (Stand gestern 22.04. Abend) jener, der in Südtirol am meisten vereimpft wird. An zweiter Stelle steht der Impfstoff Vaxcevria (exAstraZeneca) mit insgesamt 43.425 Dosen, gefolgt von Moderna mit insgesamt 7.229 geimpften Dosen.

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it/de

Die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 22.04.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 167.687 (+ 20.881)

Erstdosis: 120.238 (+17.194)

Zweitdosis: 47.449 (+3.687)

abgeschlossene Impfzyklen: 39,5 Prozent

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.885 Personen

Erstdosis: 25.450

Zweitdosis: 22.937

Vormerkungen: 381

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 48.908 Personen

Erstdosis: 29.530

Zweitdosis: 3.553

Vormerkungen: 2.419

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927

Personen

Erstdosis: 23.037

Zweitdosis: 3.152

Vormerkungen: 6.330

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Erstdosis: 11.440

Zweitdosis: 2.926

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 11.783 (55,2Prozent)

Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes

Diese Personengruppe umfasst: 10.778 Personen

Erstdosis: 8.848 Personen

Zweitdosis: 7.539 Personen

Gesamt geimpfte Personen: 8.848 (82,1 Prozent)

1.122 Mitarbeiter/innen können aufgrund einer vorhergehenden Infektion zurzeit nicht geimpft werden.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 71.900

Zweitdosis: 45.133

abgeschlossene Impfzyklen: 62,8 Prozent

Moderna

Erstdosis: 4.913

Zweitdosis: 2.316

abgeschlossene Impfzyklen: 47,1 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 43.425

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,00 Prozent

Erwartete Lieferungen (26.04. – 10.05.2021)

Pfizer BioNTech: 53.820 Dosen

Moderna: 7.975 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 1.210 Dosen

Insgesamt: 63.005 Dosen

