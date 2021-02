Impfungen für Schulpersonal: Info-Webinar am 25. Februar

Bozen – Am kommenden Wochenende werden die Impfungen des Personals der Kindergärten und Schulen gegen Covid-19 fortgesetzt. Impfen lassen können sich das pädagogische Personal der Kindergärten, das unterrichtende und nicht unterrichtende Personal der Grund-, Mittel- und Oberschulen, der Berufs- und Musikschulen, der Privatschulen und anerkannten Schulen, das sozialpädagogische Personal, das angestellte Reinigungspersonal sowie das Küchen- und Heimpersonal.

Info-Webinar am Donnerstag um 17.00 Uhr

Um das Kindergarten- und Schulpersonal im Vorfeld über die Impfungen zu informieren, findet am morgigen Donnerstag, 25. Februar 2021, um 17.00 Uhr ein weiteres Webinar statt. Referentinnen sind die Fachärztin für Hygiene, Silvia Spertini, vom Betrieblichen Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit und die Primaria der Abteilung Infektionskrankheiten am Landeskrankenhaus Bozen, Elke Maria Erne.

Interessierte können sich über diesen Link zuschalten. Auf dieses Webinar in deutscher Sprache folgt am 3. März eine Veranstaltung in italienischer Sprache.

Weitere Informationen zur Impfung für das Personal der Bildungseinrichtungen sind auf folgenden Landeswebseiten der Deutschen, Ladinischen und Italienischen Schule zu finden.