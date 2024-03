In Bozen ist der Albtraum der Anwohner aufgetaucht

Bozen – Fette Beats und tiefe Bässe: Ein wandernder “DJ” ohne Lizenz bereitet den Anwohnern der Bozner Altstadt rund um dem Obstmarkt neuerdings schlaflose Nächte.

Mit einer großen Box (60 mal 30 Zentimeter) taucht er regelmäßig an den Wochenenden am Obstmarkt auf und findet unter den vielen Nachtschwärmern schnell Anhänger.

Die Zeitung Alto Adige berichtet von Dutzenden Jugendlichen, die wie eine Traube rund um dem “DJ” hängen, ihn feiern und bis spät in die Nacht zum Klang der Technomusik tanzen. Bereits mehrfach wurde das Equipment des Mannes von der Stadtpolizei beschlagnahmt. Doch vom Aufgeben hält er offenbar wenig: Er kauft sich neues Gerät und konnte damit erst am Freitagnacht seine gewagteste Party auf den Straßen der Bozner Altstadt feiern.

Wie es heißt, soll er von 22.30 bis 6.00 Uhr morgens im “Einsatz” gewesen sein. Start war am Obstplatz, dann zog der Partytross bis zur Kreuzung mit der Leonardo-da-Vinci-Straße und schließlich in die Weggensteinstraße. Die Jugendlichen kleben am “DJ”, für die Anrainer ist er hingegen zum regelrechten Albtraum geworden. Manche tun bereits sei drei Wochenenden kein Auge mehr zu.

Während die Klagen immer lauter werden, sehen andere das Problem vor allem in den mangelnden Alternativen: Um 1.00 Uhr müssen die Lokale nämlich schließen. Der wandernde “DJ” trifft hier mit seinem “Angebot” auf eine Nachfrage, die von offizieller Seite offenbar nicht gedeckt wird.