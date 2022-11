In Hotel eingebrochen: Zwei Männer festgesetzt

Meran – In Meran sind in der Nacht auf Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher festgesetzt worden. Wie Alto Adige online schreibt, drangen die beiden jungen Männer ins Hotel Bavaria in Obermais ein. Dabei schlugen sie eine Glastür ein.

Auf der Suche nach Wertgegenständen streiften sie durch den im Moment geschlossenen Gastbetrieb, wurden dabei aber von einem privaten Wachdienst bemerkt. Die alarmierten Carabinieri nahmen die beiden Männer im Alter von 19 und 25 mit auf die Kaserne.