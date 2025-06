In Kärntner Badeseen starben am Wochenende zwei Menschen

Zwei Menschen ertranken am Sonntag in Kärntner Seen

Von: apa

Am Wochenende sind zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Kärnten gegenüber der APA. In einem Fall konnte eine 86-jährige Frau nur noch tot aus dem Flatschacher See bei Feldkirchen geborgen werden. Im Badesee St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Samstagabend ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt ertrunken.

Ein Bademeister hatte am Sonntag gegen 7.30 Uhr Kleidung, Geld, persönliche Gegenstände und einen Autoschlüssel auf der Liegewiese gefunden. Er verständigte die Polizei. Mehrere Feuerwehren der Umgebung, Wasserrettung und die Polizei suchten mit Unterstützung eines Hubschraubers und von Drohnen nach dem Vermissten. Gegen 11.20 Uhr fanden Einsatztaucher den 60-Jährigen leblos am Grund des Sees und bargen den Leichnam.