In Wien entdeckte Kellerleiche schon 25 Jahre vergraben

Von: apa

Eine bei Umbauarbeiten im April entdeckte Leiche in einem Keller eines Wiener Mehrparteienhauses in Margareten war laut Polizei bereits seit 25 Jahren dort vergraben. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt und veröffentlichte Fotos von der Kleidung des Toten. Es handelt sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, der bisher nicht identifiziert werden konnte. Durch die Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler Hinweise.

Bereits erste Spurenauswertungen im April zeigten, dass der Mann einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Wie genau er zu Tode kam, wollte die Polizei nicht kommunizieren, da es sich um Täterwissen handelt. Bis dato konnte trotz internationaler polizeilicher Zusammenarbeit und Abgleichen von Datenbanken die Identität nicht festgestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Lehner, führt seit Auffinden des unbekannten Toten umfangreiche Ermittlungen.

Mann trug bei Auffinden Jogginganzug

Kriminaltechnische und wissenschaftliche Untersuchungen zeigten nun, dass der Körper dort seit 25 Jahren vergraben war. Die Leiche war luftdicht in Plastiksäcken verpackt und wurde in dem Erdboden verscharrt. Die Hausbewohner hatten davon nichts mitbekommen. Der Tote ist 1,70 Meter groß und schlank und weist ein einwandfreies Gebiss auf. Er trug einen roten Jogginganzug.

Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten, die mit einem bisher ungeklärten Verschwinden oder einer – auch bedenklichen – Abgängigkeit einer Person, die mit den nun veröffentlichten Fakten und der Beschreibung übereinstimmt, in Verbindung gebracht werden können. Es sollen sich auch Personen melden, denen sich der oder die Täter möglicherweise anvertraut haben könnten. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) direkt beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 erbeten und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.